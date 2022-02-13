Участок дороги Мишуково - Снежногорск закроют для движения на 6 дней

Ограничение связано с проведением взрывных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15-го по 20 февраля включительно участок автодороги Мишуково - Снежногорск (километр 2+800 метров - километр 5+200 метров) закроют для движения всех видов транспорта.

Как сообщили в "Мурманскавторе", ограничение связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманска.

Уточняется, что движение будет закрыто только в вечерние часы - с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

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