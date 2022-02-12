Администрация Мурманска о травмировании девочки в школе: "Она внезапно потеряла сознание"

Девочку в луже крови нашли в раздевалке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 февраля в раздевалке школы № 43 Мурманска нашли ученицу шестого класса с разбитой головой.

- Руководство школы сообщило, что девочка внезапно потеряла сознание и упала, ударившись головой о пол. В момент происшествия девочка была вместе с одноклассницами. Директор школы срочно вызвал скорую помощь, поставил в известность маму ребенка. Девочка находится на лечении в медицинском учреждении. Администрация школы, классный руководитель находятся на постоянной связи с мамой ученицы. Проводится расследование, - сообщили в комитете по образованию администрации Мурманска.

При этом родные девочки не верят в несчастный случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru