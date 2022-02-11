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Общество11 февраля 2022 14:50

Туристы в Мурманской области чаще всего жалуются на цены и погоду

А хвалят чаще всего природу и экскурсии
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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84% опрошенных рассказали, что больше всего на Кольском полуострове им нравится природа.

84% опрошенных рассказали, что больше всего на Кольском полуострове им нравится природа.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Комитет по развитию туризма Мурманской области и региональный турпортал изучают мнения гостей Заполярья. Так, после анализа почти 600 анкет стали известны такие результаты.

84% опрошенных рассказали, что больше всего на Кольском полуострове им нравится природа. Еще 14% позитивно отметили экскурсии, а 2% - отношение местных к приезжающим.

Что же не нравится туристам в Мурманской области? 51% отметил дороговизну услуг, 23% пожаловались на погоду, 14% - на сервис, 12% - на уровень экскурсионного обслуживания, плохую организацию досуга и время в дороге.

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