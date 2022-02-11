В Мурманской области создадут календарь наблюдений за животными

Также северяне мечтают встретить медведей, но их лучше наблюдать издалека. Фото: заповедник "Пасвик"

В Мурманской области появится календарь наблюдений за животными. Об этом на презентации Года экологического туризма в регионе рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

- Благодаря ему можно будет сориентироваться, когда, где и кого можно увидеть, - уточнил глава профильного комитета.

Так, многие туристы едут в Заполярье в надежде увидеть китов, и тематические фототуры уже созданы. Также северяне мечтают встретить медведей, но их лучше наблюдать издалека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru