Главврачи мурманских поликлиник в прямом эфире ответят на вопросы северян

Медики расскажут об организации оказания медпомощи и оформлении больничных листов. Фото: Ксения Высотина

Руководители двух мурманских поликлиник 11 февраля проведут прямые эфиры в «ВКонтакте» и ответят на интересующие северян вопросы. В том числе главврачи расскажут об организации оказания медпомощи и оформлении больничных листов во время массовой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

- На вопросы пациентов ответят и. о. главного врача Мурманской городской поликлиники № 1 Артем Ладыгин (трансляция пройдет в официальной группе учреждения по ссылке), а также главврач Мурманской городской поликлиники № 2 Константин Биджоев (эфир будет доступен по ссылке), - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Трансляции стартуют 11 февраля в 18.00. Запись будет сохранена.

С инициативой проведения эфиров выступил Центр управления регионом, зафиксировавший в соцсетях огромное количество вопросов северян по здравоохранению.

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