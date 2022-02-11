В Мурманской области обошлось без суточного рекорда по заболевшим коронавирусом

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперативного штаба на 11 февраля, за минувшие сутки в Мурманской области зафиксировано 1353 новых случая заражения коронавирусом. В этот раз обошлось без антирекордов.
Напомним: максимальный суточный прирост заболевших в Заполярье был выявлен 9 февраля, когда опасную инфекцию подхватили 1408 человек.
Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 723 новых случая (всего 54148). На втором месте Североморск (+133, всего 10723). Замыкает тройку Оленегорск (+172, всего 6578).
Выздоровели 93 538 северян, умерли 3015.
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