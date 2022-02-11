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Общество11 февраля 2022 10:51

Автодорога "Лотта" получила статус федеральной трассы

Общая протяженность трассы составляет 228,9 километров
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Финансовая нагрузка по обслуживанию трассы перешла на федеральный бюджет.

Финансовая нагрузка по обслуживанию трассы перешла на федеральный бюджет.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Автомобильная дорога регионального значения Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» (автодорога «Лотта») приобрела новый статус и стала автомобильной дорогой федерального значения. Общая протяженность трассы составляет 228,930 километров.

- 7 февраля дорога перешла в оперативное управление ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Кола»), - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Ранее сообщалось, что на ремонт и содержание дороги ежегодно тратится порядка 223-228 миллионов рублей. Теперь эта финансовая нагрузка перешла на федеральный бюджет.

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