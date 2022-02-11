Житель Мурманска потерял 2 миллиона рублей на покупке снегоходов в интернет-магазине

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Иван ВИСЛОВ

49-летнему жителю Мурманска пришлось идти в полицию после неудачной покупки снегоходов в интернете. Мужчина потерял из-за мошенников 2 миллиона рублей.

Северянин рассказал, что на сайте одного интернет-магазина он нашел информацию о продаже снегоходов. Цена его устроила, и он решил купить три штуки. После этого позвонили с неизвестного номера - девушка представилась менеджером виртуального торгового холдинга и «приняла заявку».

- Затем через соцсеть мужчине пришли фотография «договора поставки» и счет на оплату полной стоимости заказа. Для убедительности также приложили «трек-номер для отслеживания передвижения товара». Мужчина перевел нужную сумму на указанный счет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Покупатель сначала был уверен в законности сделки, поэтому заходил на сайт «торговой организации» и надеялся увидеть окончательную дату прибытия снегоходов. Однако сроки поставки постоянно переносились на одну-две недели позднее запланированных. Потом же в «треке состояния груза» и вовсе были проставлены нули. От своего знакомого, а также от других транспортных фирм он узнал, что такой компании не существует.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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