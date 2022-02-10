В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1408 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 10 февраля 2022 года, за последние сутки 1408 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 108 742 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 835 новых случаев (всего 53425). На втором месте Североморск (+78, всего 10590). Замыкает тройку Оленегорск (+254, всего 6406).

Выздоровели 92 245 северян, умерли 3009.

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