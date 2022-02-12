Видео юного мурманчанина в маске чумного доктора набрало в TikTok более 2,5 миллиона просмотров

Ребенок кутается в плед тигровой расцветки и неизменно носит маску доктора чумы.

Юный житель Мурманска под псевдонимом "анонимус-доктонимус" в аккаунте spd51team в TikTok выкладывает разные видео и набирает тысячи просмотров и лайков. Ребенок кутается в плед тигровой расцветки и неизменно надевает маску чумного доктора.

Его видео "Доктонимус дегустирует продукты" набрало 2,5 миллиона просмотров, увидеть его можно здесь Похожий ролик про холодный чай - 1,1 миллиона просмотров, а про "Пепси" - 1,7 миллиона.

Напомним: видео учительницы истории из Мурманска набрало 9,2 миллиона просмотров в TikTok. Анжела Ганеева показала свой обычный рабочий день.

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