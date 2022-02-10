Самые аварийные дни в Мурманской области - пятница, понедельник и воскресенье

При этом общее количество ДТП в Мурманской области снизилось более чем на 7%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые аварийные дни недели в Мурманской области - понедельник, пятница и воскресенье, а больше всего аварий происходит 7 до 10 утра и с 12 до 15 часов дня. Такую статистику за 2021 год сообщил руководитель УГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин.

- Наиболее распространенными причинами ДТП являются нарушения со стороны водителей: несоответствие скорости конкретным дорожным условиям – почти 30% общего количества, несоблюдение очередности проезда перекрестков – более 13%, выезд на полосу встречного движения – 11%, - уточнил глава региональной Госавтоинспекции.

При этом общее количество ДТП в Мурманской области снизилось более чем на 7%.

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