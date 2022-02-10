В Мурманской области подорожали морковь, капуста и гречка

Цены сравнивали магазинах Мурманска, Апатитов, Североморска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат рассказал, как за прошлую неделю в Мурманской области изменились цены на продукты. Оказалось, что северянам было выгоднее готовить картошку, чем гречу.

- За период с 29 января по 4 февраля 2022 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,3%), белокочанную капусту (на 3,5%), гречневую крупу (на 1,3%), сливочное масло, куриные яйца (на 0,8%). Снижение цен зафиксировано на картофель (на 2,4%), яблоки (на 0,8%), репчатый лук (на 0,6%), - сообщили в органе статистики.

Цены сравнивали в магазинах Мурманска, Апатитов, Североморска.

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