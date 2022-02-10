Желание подростка с ОВЗ из Крыма исполнилось в Мурманской области

На свой день рождения мальчик получил подарки от вице-премьера и сертификат на поездку в Мурманскую область. Фото: gov-murman.ru

16-летний подросток Константин Мальгавко из Крыма приехал вместе с мамой в Мурманскую область ради исполнения заветного желания.

В декабре мальчик написал открытку, мечтая увидеть северное сияние, и повесил ее на "Елку желаний". В канун Нового года открытку снял зам. председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. И на свой день рождения мальчик получил подарки от вице-премьера и сертификат на поездку в Мурманскую область. Гости Заполярья поделились впечатлениями от поездки на Север с губернатором Андреем Чибисом.

- Очень довольны, что посетили Мурманскую область. Особенно рад сын, потому что он любит добрых людей, а здесь их огромное количество. Есть же такое устойчивое выражение «кавказское гостеприимство», но очень жаль, что нет выражения «заполярное гостеприимство», потому что такого радушного приема, как в Мурманской области, мы не встречали нигде. А мы с Костей путешественники со стажем, – рассказала мама мальчика Марина Елисеева. – Нам очень понравились «Снежная деревня» и охота за северным сиянием. Также удалось покататься на оленьих упряжках, хаски и снежном автобусе.

Благодаря всероссийской акции «Елка желаний» исполняются новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие ежегодно проводится перед новогодними праздниками.

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