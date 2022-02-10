В Кировске машина проехала девочке по ноге

Водитель не стал выходить из салона после наезда на девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 8 утра 9 февраля в одном из дворов Кировска по вине водителя пострадала девочка.

- Во дворе жилого дома № 14 на улице Олимпийской водитель вишневой иномарки наехал на мою дочь. Машина двигалась в сторону дома № 16, навстречу ребенку. Девочка отступила в сугроб, потом упала от столкновения. Водитель продолжил движение и задними колесами проехал ей по ноге. Остановился ненадолго в паре метров, но из машины не вышел, дверь или окно не открывал, к ребенку не подошел. После чего проехал к последнему подъезду дома № 16, забрал пассажира и уехал через арку дома, - сообщил в паблике "Опентаун | Апатиты | Кировск | Мурманск новости" отец девочки Николай Константинов.

Наезд произошел во дворе на улице Олимпийской. Фото: vk.com/opentown_51

Семья ищет очевидцев ДТП или записи с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения. Свою проверку проводят в УГИБДД по Мурманской области.

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