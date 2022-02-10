Константин Древетняк: мойва во время путины может стоить по 100 рублей за килограмм

На прилавках магазинов в Мурманской области скоро может появиться мойва. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году после четырехлетнего перерыва Россия возобновляет вылов мойвы. Путина должна начаться в марте.

Северяне называют мойву народной рыбой, помня, что она всегда была демократичной по цене. Стоит ли ждать низких цен в этом году?

- Не будем забывать, что российской мойвы в продаже не было три года. На рынке в это время была то ли фарерская, то ли исландская мойва по заоблачным ценам. Поэтому когда начнется российская путина, то для первых партий цена, по-видимому, тоже будет немаленькая. Но дальше сработают рыночные механизмы, и цена будет снижаться. Мне сложно спрогнозировать, но рискну предположить, что, возможно, мойва будет стоить в районе 100 рублей за один килограмм, - рассказал Fishnews генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Россия в этом году сможет выловить 70 тысяч тонн мойвы.

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