В Мурманской области будут снимать детективный сериал «Замерзшие»

Главную роль в сериале "Замерзшие" сыграет Артем Быстров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мурманская область станет съемочной площадкой еще для одного сериала - семисерийной драмы «Замерзшие».

- Завязка сюжета происходит на заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши. В промерзшем автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина (Артем Быстров). Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице странного паренька Мити (Владимир Канухин). Тем временем убийства продолжаются, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Также съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Карелии.

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