В Мурманской области построят новую базу отдыха и дайвинг-центр

Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще две компании из Мурманской области стали резидентами Арктической зоны РФ. Преференции получили ООО "Сила Севера" и ООО "Эксперт".

Так, первая организация собирается построить в регионе базу отдыха и дайвинг-центр, способные принять до 3 тысяч человек ежегодно.

- В Мурманской области развивается туристическая инфраструктура. Это проект, направленный на популяризацию внутреннего туризма. Инвестор делает ставку именно на россиян. Проект планируется воплотить в жизнь до 2024 года, стоимость - около 41 миллиона рублей, – отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Проект второй компании относится к малому бизнесу и предусматривает открытие в Апатитах организации бытового обслуживания.

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