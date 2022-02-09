Лазурный берег Баренцева моря сняли на видео

Ролик был снят в Териберке. Фото: скрин видео vk.com/id55953110

Фотограф из Мурманска Евгений Мутабор запечатлел на видео чудесные скалистые просторы Баренцева моря. Роликом с лазурным побережьем автор поделился в соцсетях.

- Баренцево море - холодное дыхание Северного Ледовитого океана и теплые отголоски Гольфстрима. Это дает нам прекрасную возможность зимой слушать шум прибоя и ощущать "умеренную" суровость Арктики, - отметил Евгений на личной странице в "ВКонтакте".

Ролик был снят у териберского водопада, на скалах "Птичий базар".

Напомним: житель Мурманска снял на видео с дрона лосиху с детенышем. Животных удалось запечатлеть в лесу близ Финляндии.

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