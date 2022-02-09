Два образовательных учреждения Североморска украсила подсветка

Подсветка украсила школу №1 и Центр дополнительного образования. Фото: администрация ЗАТО Североморск

В Североморске еще два образовательных учреждения украсила архитектурная подсветка. Новшеством обзавелись школа № 1 и Центр дополнительного образования. Результат проделанной работы оценил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

- Территории вокруг учреждений стали намного светлее. Учитывая, что у нас продолжительная полярная ночь, - это огромный плюс. Кроме того, с помощью света удалось подчеркнуть красивые исторические элементы фасадов. В целом за последние два года 5 учреждений образования украсила архитектурная подсветка. Уверен, что работу в этом направлении надо обязательно продолжить, - отметил глава ЗАТО.

Напомним: в 2022 году в Мурманске появится архитектурная подсветка у 25 зданий. Сейчас подсвечены 10 домов.

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