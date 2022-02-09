За год Мурманская таможня взыскала более 10 миллионов штрафов

Самыми частыми нарушениями со стороны юрлиц стали незадекларированные товары. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская таможня подвела итоги работы за 2021 год. Так, было возбуждено 1227 дел об административных правонарушениях, 50 уголовных дел и взыскано штрафов на сумму 10,4 миллиона рублей.

Самыми частыми нарушениями со стороны юрлиц стали незадекларированные товары, ложные сведения о прибытии и убытии товаров при помещении под процедуру таможенного транзита, нарушение порядка помещения товаров на склад временного хранения, а также представление просроченной отчетности или с недостоверными сведениями.

Административные нарушения, совершенные физлицами, были связаны с недекларированием товаров и транспорта, несоблюдением запретов и ограничений при ввозе товаров (алкоголя, сигарет, продукции животного и растительного происхождения, боеприпасов).

- Также Мурманская таможня выявила ряд преступлений в части совершения незаконных валютных операций, незаконного образования юрлиц (так называемых фирм-однодневок), а также незаконного использования документов для их создания, уклонения от уплаты таможенных платежей, - рассказал Игорь Черкунов, заместитель начальника Мурманской таможни.

По фактам контрабанды наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ сотрудники таможни возбудили 11 уголовных дел, а также 20 дел об административных правонарушениях. Общий вес изъятых наркотиков составил более 1,9 килограмма.

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