В Мурманской области растут темпы заболеваемости ОРВИ, но нет гриппа

Специалисты отметили, что гриппа в регионе нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали об итогах еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в Заполярье.

- Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. Отмечен рост темпов регистрации заболеваемости респираторными вирусными инфекциями практически среди всех возрастов. Исключение составляют дети в возрасте 7-14 лет, где немного снизились темпы заболеваемости ОРВИ, - сообщили в ведомстве.

Специалисты отметили, что гриппа в регионе нет.

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