В Мурманской области воспользовались гаражной амнистией владельцы 171 гаража

Оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме в течение 5 лет - до 1 сентября 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Заместитель руководителя областного Росреестра Элеонора Кукунова рассказала, как в Мурманской области реализуется закон о "гаражной амнистии" и сколько северян уже воспользовались им.

- На 1 января 2022 года в нашем регионе по «гаражной амнистии» зарегистрировано право собственности на 171 гараж и 31 земельный участок общей площадью 1252 квадратных метра. Учитывая, что в области тысячи гаражей без оформленных прав, мы совместно с муниципалитетами проводим активную разъяснительную работу среди населения, - отметила замруководителя.

Отмечается, что активнее всего оформляют свои права владельцы гаражей в Мурманске, Полярных Зорях, Апатитах и Кандалакше. Так как оформление гаража и земельного участка под ним требует подготовки разной документации, а то занимает определенное время, в этом году ожидается рост обращений в рамках «гаражной амнистии».

Оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме в течение 5 лет - до 1 сентября 2026 года.

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