"Красивые. Грустные": рыбак из Мурманска показал морских "гномов"

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Instagram показал очередных морских обитателей, о которых далеко не все слышали - сетчатых ликодах. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Instagram показал очередных морских обитателей, о которых далеко не все слышали - сетчатых ликодах.

- Являются промысловыми видами, но промышленного значения не имеют. Попадаются крайне редко. Но иногда бывает до 30-40 штук в одном трале. Это случайный улов. Красивые. Грустные. Кто-то говорит, что они похожи на гномов, кто-то, что на горных старейшин, - пишет Роман Федорцов.

У ликодов - плотное белое мясо, при этом некоторые рыбаки говорят, что та же треска вкуснее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными не обязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru