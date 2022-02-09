Житель Апатитов решил погреться в чужой машине и попал под уголовное дело

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

47-летний житель Кировска обратился в полицию, рассказав, что его обокрали.

Мужчина сообщил, что из салона его ВАЗа пропали автомагнитола и мобильный телефон. Автомобиль был припаркован около одной из городских гостиниц на проспекте Ленина. Сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению имущества причастен 62-летний апатитчанин, ранее не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Мужчина признался и объяснил, что приехал в Кировск по работе. Проходя мимо гостиницы, увидел автомобиль, у которого были открыты двери. Апатитчанин решил в ней погреться. Также в автомобиле он увидел ценные вещи и решил забрать их себе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мобильный телефон злоумышленник продал случайному знакомому, а деньги потратил. Автомагнитолу полицейские вернули законному владельцу.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, его задержали за ранее совершенное преступление.

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