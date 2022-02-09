В Мурманске пассажир с ножом угрожал таксисту расправой

В Мурманске таксисту пришлось обращаться в полицию из-за опасного пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске таксисту пришлось обращаться в полицию из-за опасного пассажира.

Так, ночью мужчине поступил заказ от северянина. Тот, будучи пьяным, во время поездки заявил, что не собирается в дальнейшем ничего оплачивать. Водитель предложил пассажиру покинуть машину, однако злоумышленнику такой исход событий не понравился.

- Пассажир вытащил из кармана раскладной нож и, размахивая им, стал угрожать таксисту расправой. Водитель остановил свою машину на дороге и выскочил из нее. Мимо проезжала машина скорой помощи, и остановившиеся медработники вызвали сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Правоохранители задержали нарушителя - им оказался 44-летний мурманчанин. Мужчина признался в содеянном.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взяли подписку о невыезде.

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