Прокуратура проверяет содержание коров в совхозе "Тулома"

Совхоз "Тулома" ждут сразу две проверки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Совхоз "Тулома" ждут сразу две проверки. Напомним: на оперативном совещании 7 февраля губернатор Андрей Чибис поручил минприроды заняться предприятием. А теперь к этому подключается еще и прокуратура.

- Организована проверка по информации в СМИ о нарушениях прав работников ГОУСП "Тулома" и нарушениях при содержании животных на предприятии. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области Сергея Паволина, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: работники пожаловались, что коровы содержатся в нечистотах.

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