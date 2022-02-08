В Мурманске будут судить организатора наркосообщества

Организатор преступного сообщества не только был руководителем, но и сам принимал участие в сбыте наркотиков. Фото: УМВД по Мурманской области

Закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мурманчанина - организатора преступного наркосообщества. 30-летний мужчина обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям - части 1 статьи 210 УК РФ, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30 и части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ.

- Участники преступного сообщества, которое создал мужчина, с июля 2016 года по июль 2017-го продавали в Мурманске запрещенные вещества наркозависимым людям. Сообщество состояло из двух групп, в каждой было по несколько человек, включая руководителя, которые занимались сбытом наркотиков. Одни продавали в Ленинском округе, другие - в Первомайском. Наркотические вещества сбывались по схеме «из рук в руки», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

За год руководитель и участники наркосообщества получили значительный доход от своей преступной деятельности - свыше 700 тысяч рублей. Общество перестало существовать в 2018 году, когда правоохранители задержали несколько наркоманов.

Отмечается, что организатор преступного сообщества не только был руководителем, но и сам принимал участие в сбыте наркотиков для дополнительного заработка. Он лично покупал крупные партии веществ, оборудовал тайники и в дальнейшем их перепродавал.

Уголовное дело в отношении главы наркосообщества направлено в суд. Мужчину может ожидать до 20 лет лишения свободы. В отношении шести участников преступной банды уголовное дело было направлено в суд в 2020 году, оно находится на рассмотрении.

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