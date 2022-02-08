Житель Полярного вспомнил о долге после ареста банковских счетов

Причем северянину пришлось найти не только 240 тысяч рублей, но и еще 16 - исполнительский сбор. Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы нашли управу на должника из Полярного. Мужчина упорно не платил за коммунальные услуги и успел накопить долг в 240 тысяч рублей.

- На банковские счета должника наложили арест. Мера мужчину не устроила. Он обратился к судебному приставу с просьбой о снятии ареста с банковских счетов. Пристав разъяснил ему, что это возможно только после полного погашения задолженности, - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Причем северянину пришлось найти не только 240 тысяч рублей, но и еще 16 (исполнительский сбор).

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