Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась изданиями о саамах

Электронная библиотека «Кольский Север» стала богаче - в ней появились книги саамских писательниц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Электронная библиотека «Кольский Север» стала богаче - в ней появились книги саамских писательниц.

- Саамскую сказку «Пяйвешьк и его братья» написала Екатерина Коркина, писатель, поэт, педагог, автор программы изучения кильдинского диалекта саамского языка, собирательница саамского фольклора. Екатерина Николаевна - создатель и первый руководитель фольклорно-этнографического ансамбля, а также автор сборников стихов «Чуррпа-Уррпа», «Поющий ветер тундры», «Дары тундры». Воспоминаниями из детства делится Ольга Перепелица в своей книге «Детство у студеного колодца». Ольга Андреевна - автор трех книг прозы и стихов, общественный деятель организации саамов Мурманской области, организатор клуба любителей саамской культуры «Тувса», деятельность которого направлена на популяризацию саамского национального искусства. Свою новую книгу она посвятила малой родине – поселку Териберка, а также своим родителям. В книге представлены фотографии из личного архива автора, рассказы о детстве и юности, о жизни страны и народа саами, - сообщили в Мурманской областной научной библиотеке.

Книги доступны по ссылке, а в бумажном виде их можно найти в научной библиотеке в коллекции «Кольские саамы».

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