В 2021 году в Мурманске согласовали вырубку свыше 11 тысяч деревьев и кустарников

В администрации Мурманска рассказали, как в 2021 году шло компенсационное озеленение. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В администрации Мурманска рассказали, как в 2021 году шло компенсационное озеленение.

- Для выполнения строительных и земляных работ был согласован снос 11 125 деревьев и кустарников, их которых снос 5430 деревьев и кустарников согласован в связи с проведением работ по реконструкции автодороги Р-21. Установить количество фактически снесенных и обрезанных деревьев и кустарников, разрешения на снос которых оформлены в 2021 году, на данный момент не представляется возможным, так как по некоторым объектам строительные и земляные работы в настоящее время продолжаются и вырубка зеленых насаждений, согласованных к сносу, произведена только частично, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации города.

Также 13 669 деревьям и кустарникам предписали санитарную обрезку. Компенсационное озеленение составило 2 295 деревьев и кустарников, а также 39 542 квадратных метра газона. 994 кустарника не смогли высадить из-за плохого качества саженцев.

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