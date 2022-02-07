"Ориентировочное время ожидания - четыре часа": северяне жалуются на очереди в поликлиниках

Ранее жители Мончегорска жаловались, что им приходится ждать прием у врача по 7-8 часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рекордный рост числа заболевших коронавирусом в Мурманской области создал серьезную нагрузку на систему здравоохранения региона. Северяне жалуются, что попасть к врачам стало сложнее.

- Ориентировочное время ожидания - 4 часа 5 минут 10 секунд. Перед вами 91 человек, - номерок с такими данными выложила северянка в группе "Мурманск".

Ранее жители Мончегорска жаловались, что им приходится ждать приема у врача по 7-8 часов. В ситуацию пришлось вмешаться минздраву региона. Так, весь третий этаж поликлиники Мончегорска выделили для организации отделения неотложной помощи, также нашли другие логистические решения.

Также ранее мы писали, что жители Мурманской области могут записаться в кабинет неотложной помощи поликлиники заранее. Это сократит время ожидания приема. Однако в редакцию "КП"-Мурманск" стали поступать звонки, что дозвониться очень сложно.

В правительстве Мурманской области отмечают, что в первую очередь врачи приезжают к пациентам старше 60 лет, имеющим серьезные хронические заболевания, и к тем, кто болеет тяжело. Те, у кого болезнь проходит очень легко, могут сообщить в поликлинику о своем состоянии, открыть и закрыть больничный дистанционно, без прихода врача.

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