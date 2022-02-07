В Мурманской области дополнительно развернули 200 ковидных коек

На прошлой неделе в регионе дополнительно развернули 200 ковидных коек, всего их теперь 1152, в том числе 974 с кислородом и 136 с ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области уже почти две недели каждый день обновляется максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки. Растет и число госпитализированных с COVID-19, хотя северяне в основном болеют "омикроном" дома.

- В большинстве случаев в больницы попадают северяне, не прошедшие вакцинацию, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На прошлой неделе в регионе дополнительно развернули 200 ковидных коек, всего их теперь 1152, в том числе 974 - с кислородом и 136 - с ИВЛ.

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