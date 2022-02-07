С 1 июня региональный материнский капитал в Мурманской области увеличится до 141,5 тысячи рублей

Помимо этого станут больше и федеральные выплаты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Мурманской области увеличится размер регионального материнского капитала. Если сейчас он составляет 136 тысяч рублей, то с 1 июня 2022 года будет равняться 141,5 тысячи рублей.

Помимо этого станут больше и федеральные выплаты.

- С 1 февраля проиндексирован на 8,4% ряд федеральных пособий, в том числе материнский капитал. А с начала года средствами регионального маткапитала можно воспользоваться сразу после рождения (усыновления) третьего и последующих детей. Ранее это было возможно только по достижении ребенком полутора лет. В отличие от федерального маткапитала наш – многократный, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

С 1 июня можно будет подать заявление на выплату единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс, оно также увеличится - до 4,9 тысячи рублей.

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