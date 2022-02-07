В Мурманске мальчик толкнул другого под колеса машины

Недетская шалость попала на видео. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

Житель Мурманска опубликовал запись с видеорегистратора, которая была сделана накануне в 20.35 у дома № 48 на проспекте Ленина. Машина ехала между домом и припаркованными напротив авто, у которых стояла группа из пяти мальчиков. Когда машина с ними почти поравнялась, один из школьников толкнул приятеля под колеса.

- Родителей, которые узнали своих детей на видео, прошу провести воспитательные беседы с применением ремня. Если в семье нет ремня, одолжу свой! Ребенок напуган, не пострадал, - написал автор видео в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Менее чем за 10 часов запись набрала более 40 тысяч просмотров.

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