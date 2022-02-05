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Общество5 февраля 2022 14:40

Житель Мурманска за 5 миллионов рублей продает книгу из Припяти

Северянин уверяет, что радиационный фон находки не опасен
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Книгу из роддома мурманчанин оценил в 5 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Книгу из роддома мурманчанин оценил в 5 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

На сайтах объявлений можно найти самые странные вещи. Так, житель Мурманска за 5 миллионов рублей пытается продать книгу, которую он нашел в роддоме Припяти.

- Книга отзывов и предложений. Даты отзывов - 1983 - 1986 годы. 50 листов. Сшиты и скреплены печатью. За подписью начальника МСЧ-126 В. А. Леоненко. Дополнительные фото и информация по телефону. Не загрязнена. Радиационный фон не превышает природный, - пишет автор объявления.

Напомним: в Мурманске 15 копеек продают за 30 миллионов рублей. В монете есть дефект.

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