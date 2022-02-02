В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий

Роман Яковлев и Ярсэм Галкин представят северянам свое творчество. Фото: Личный архив

5 февраля, накануне празднования Международного дня саамов, в Мурманске впервые состоится концерт живой музыки молодых талантливых саамских исполнителей «Самь сумь екьнэнч - вечер саамских мелодий».

Роман Яковлев и Ярсэм Галкин, коренные жители Мурманской области, представители саамской молодежи, победители музыкальной премии «Sapmi 2021» на «Радио Швеции» совместно с Иваном Афанасьевым исполнят традиционные саамские песни в современной аранжировке и сольные композиции. Творчество молодых людей направлено на сохранение саамского языка и привлечение внимания молодежи к его изучению.

Творческий вечер пройдет в Grill & Bar «Тундра»: Мурманск, ул. Полярные Зори, 49, корп. 2. Начало в 19.00. Мероприятие проводится с соблюдением всех противоэпидемических требований: на входе необходимо предъявить QR-код либо отрицательный результат ПЦР-теста (годен 48 часов) на коронавирус.

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