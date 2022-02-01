В 2022 году начнут ремонтировать два участка дороги на Териберку

Планируется начать работы в этом году и завершить в 2024 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дорогу на Териберку продолжат асфальтировать. Так, начнется реконструкция второго и капитальный ремонт третьего участка автоподъезда к селу.

Планируется начать работы в этом году и завершить в 2024-м.

- В январе получено заключение государственной экспертизы по проекту на реконструкцию участка дороги с 10-го по 20-й километр. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1,25 миллиарда рублей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также идет разработка проекта на капитальный ремонт участка дороги с 20-го по 35-й километр. Ориентировочная стоимость – около 1,9 миллиарда рублей.

Напомним: первые 10 километров дороги на Териберку сдали после реконструкции в сентябре 2021 года.

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