Жительница Мурманска судилась из-за автостоянки

Северянка пыталась в суде доказать свое право на недостроенную автостоянку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел иск северянки к комитету имущественных отношений и комитету градостроительства и территориального развития города. Женщина хотела закрепить за собой право на автостоянку, на которую она оформила договор аренды еще в 2017 году.

С 1 января 2020 года полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, перешли к министерству имущественных отношений. В мае того же года северянка получила от администрации разрешение на строительство и обратилась в Росреестр по вопросу кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства – автостоянку.

- Во время проведения правовой экспертизы были установлены противоречивые сведения в представленных документах, из-за чего был приостановлен кадастровый учет государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства. 25 августа 2020 года комитет градостроительства и территориального развития принял решение о прекращении действия разрешения на строительство в отношении объекта незавершенного строительства «Автостоянка открытого типа для постоянного и временного хранения автомобилей», а также о прекращении действия договора аренды земельного участка с 16 августа 2020 года в связи с окончанием его срока. Истец просит признать право собственности на недвижимое имущество - объект незавершенного строительства (автостоянку), - сообщили в Ленинском суде.

Доказать свою правоту северянке не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru