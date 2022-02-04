Жительница Апатитов обманула "СДЭК" на 780 тысяч рублей

Суд признал апатитчанку виновной и приговорил к двум годам лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Апатитов обманула компанию, в которой работала, на 780 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного обвиняемой, в крупном размере).

- Обвиняемая работала менеджером ООО «СДЭК-НБТ», была материально ответственным лицом и имела свободный доступ к денежным средствам, полученным в счет оплаты врученных отправлений. С августа по декабрь 2020 года она присвоила принятые от клиентов денежные средства на общую сумму более 780 тысяч рублей, чем причинила своему работодателю крупный ущерб, - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал апатитчанку виновной и приговорил к двум годам лишения свободы. Северянка получила отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

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