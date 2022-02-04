В Коле перенесут памятник Ленину

Памятник Ленину перенесут. Фото: администрация Кольского района

В Коле принято решение о переносе памятника Владимиру Ленину. Оно связано с будущей реконструкцией Советского проспекта, его хотят сделать в едином стиле.

- Памятник Владимиру Ильичу планируем перенести на новое место, поближе к первоначальному у здания райкома. Позже здесь располагался районный суд, сейчас помещения занимает медсанчасть ФСИН. На освободившейся площади смонтируют крытый амфитеатр, установят современные скамейки и установят Wi-Fi оборудование, чтобы любой прохожий мог бесплатно воспользоваться всемирной паутиной, - сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Дизайн-проект реконструкции проспекта Советский, сделанный с учётом пожеланий горожан, был представлен на Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и стал одним из победителей. На проект планируют потратить порядка 55,5 миллиона рублей.

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