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Общество4 февраля 2022 13:16

На Мурманскую область надвигается метель

Непогода сохранится всю субботу, 5 февраля
Ника СВЕТЛОВА
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Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра и снегопаде.

Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра и снегопаде.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. Помимо морозов ожидается метель.

- По данным Мурманского УГМС, утром 5 февраля по Мурманской области ожидается сильный юго-восточный, южный ветер, метель; в южных районах сильный снег, - сообщили в МЧС региона.

Непогода сохранится до конца субботы.

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