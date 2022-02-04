На Мурманскую область надвигается метель

Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра и снегопаде.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. Помимо морозов ожидается метель.
- По данным Мурманского УГМС, утром 5 февраля по Мурманской области ожидается сильный юго-восточный, южный ветер, метель; в южных районах сильный снег, - сообщили в МЧС региона.
Непогода сохранится до конца субботы.
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