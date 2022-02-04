Житель Кировска избил жену пультом от телевизора из-за конфликта на пустом месте

Ссора между супругами возникла на ровном месте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции Кировска поступило сообщение из медучреждения, что к ним за помощью обратилась 41-летняя местная жительница с ушибами головы. Медики квалифицировали полученную травму, как легкий вред здоровью.

Оказалось, что дома северянка поссорилась со своим мужем. Мужчина разозлился, схватил пуль от телевизора и ударил им супругу по голове.

Полицейские задержали супруга пострадавшей женщины - им оказался 36-летний житель Кировска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, конфликт у пары возник на пустом месте, они сами не смогли объяснить причину случившегося. При этом оба были трезвые.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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