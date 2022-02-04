Жителя Кандалакши наказали за отсутствие маски обязательными работами

Теперь ему нужно не только заплатить штрафы, но и отработать 40 часов обязательных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нарушение масочного режима «стоило» жителю Кандалакши 40 часов обязательных работ.

Мужчина нарушил постановление местных властей и не соблюдал масочный режим в общественных местах. За это его дважды привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ему назначали два штрафа по тысячи рублей каждый. Однако оплачивать их в установленные сроки мужчина не спешил.

- Исполнительные документы поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Кандалакши. Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительных производств и предупредил его об ответственности за неуплату, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Но и это не помогло. Тогда на северянина составили два административных протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – «Уклонение от исполнения административного наказания». Решением мирового судьи мужчину признан виновным. Он получил очередное наказание. Теперь ему нужно не только заплатить штрафы, но и отработать 40 часов обязательных работ

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