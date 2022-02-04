16-летняя жительница Мурманска зарабатывала распространением наркотиков

Мурманчанка вышла на интернет-магазин по распространению опасных веществ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 16-летнюю девушку. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

В октябре 2021 года подросток стала переписываться в сети с участником интернет-магазина по продаже наркотиков. Ей отвели роль забирать из тайников запрещенные вещества на территории Мурманска.

- Противоправные действия до конца доведены не были, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а наркотическое средство массой более 17 граммов, изъято из незаконного оборота. Согласно нормам уголовного законодательства Российской Федерации, указанный размер является крупным. В ходе расследования обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, - сообщили в СКР по Мурманской области.

Дело рассмотрят в Октябрьском суде.

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