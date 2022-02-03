В Мурманске снесут четыре деревянных дома

Снести здания должны в течении двух месяцев.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске признали аварийными и подлежащими сносу четыре ветхих деревянных дома.
Согласно постановлениям администрации, снести собираются дом №21 и №15 на улице Куйбышева, дом №45 на улице Радищева и дом №22 на улице Карла Либкнехта.
Снести здания должны в течении двух месяцев.
Напомним: стало известно, как будет выглядеть кафедральный собор в Мурманске. Его планируют построить на месте бывшего парка аттракционов.
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