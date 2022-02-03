В Ловозеро браконьеры уничтожают домики оленеводов

Саамы часто страдают от браконьеров. Фото: Олег ФИЛОНОК

Одна из привлекательных для туристов сторон жизни на Кольском полуострове – саамская культура. Приезжающих в Мурманскую область везут в этнические деревни и парки, знакомят с бытом коренного малочисленного народа. Но это все же подготовленная для гостей реальность, а вот то, чем по-настоящему живут саамы, уничтожается браконьерами.

Жизнь оленеводов не оседлая. На недели, а то и месяцы они уходят в тундру со стадами. Чтобы было легче в таких условиях, бригады при совхозах строили деревянные домики, чтобы было где укрыться от метели, дождя, согреться в морозы, – в тундре легко холодает до -40. В этих домиках хранили не скоропортящуюся еду, свечки и т.д., чтобы не возить с собой каждый раз. Саамы всегда уважительно относились к чужому имуществу и содержали «избушки» в чистоте и порядке.

Один такой домик находится недалеко от Ловозера. Он использовался пятой бригадой сельскохозяйственного кооператива «Тундра». Бригада была расформирована, но оленеводы продолжали его иногда использовать. Теперь от помещения ничего не осталось.

- Браконьеры его просто подожгли. Раньше забирали вещи, наводили беспорядок, растаскивали на доски. Кто сделал? Кто ж знает, сейчас у многих снегоходы, приезжают разные… Зачем было уничтожать?! Я в этот домик с сестрами ездила еще в детстве, - рассказывает «КП»-Мурманск» жительница Ловозера Ульяна Юлина.

В свое время оленеводы хотели выкупить этот домик у совхоза, но цена под 800 тысяч рублей оказалась неподъемной. Саамы часто страдают от браконьеров и пока не знают, где найти на них управу за такое варварство. В тундре камер наблюдения нет, и злоумышленники чувствуют свою безнаказанность.

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