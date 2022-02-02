На ярмарке в Мурманске продавали запрещенные семена овощей

По закону продажа семян без включения в госреестр не допускается.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование торговых мест на ярмарке в Мурманске и выявили нарушения.
Так, житель Мурманска продавал в выставочном зале 8 партий пакетированных семян овощных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. По закону продажа таких семян не допускается.
- Владельца продукции привлекли к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений», - сообщили в надзорном ведомстве.
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