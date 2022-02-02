Житель Кандалакши из-за девушки обрызгал мужчину из газового баллончика и прижег утюгом

Когда агрессивного ревнивца задержали, оказалось, что ранее его не раз судили. Фото: Олег ЗОЛОТО

37-летний житель Кандалакши может на семь лет лишиться свободы, а пока находится под стражей. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, его обвиняют по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Мужчина ворвался в квартиру своего 33-летнего приятеля, к которому приревновал женщину, и с ходу распылил ему в лицо газовый баллончик. После этого произошла ссора, а словесная перепалка переросла в драку.

- В ходе потасовки мужчина схватил горячий утюг и поставил его на грудь потерпевшему. От боли хозяин квартиры упал, выронив свой мобильный телефон. Незваный гость подобрал гаджет, взял со стола аудиоколонку и выбежал из квартиры. Потерпевший крикнул ему вслед, чтобы вернул вещи. Но попытки остановить его оказались безрезультатными. Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Со слов потерпевшего, общий ущерб составил около 14 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Когда агрессивного ревнивца задержали, оказалось, что он не раз судим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году начнут ремонтировать два участка дороги на Териберку. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru