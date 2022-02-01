Общественный транспорт Мурманска изменил расписание

Изменения в расписании вносятся со 2 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В АО "Электротранспорт" предупреждают пассажиров об изменении в расписании общественного транспорта Мурманска.

Так, со 2 февраля обновляется будничный график движения на троллейбусных маршрутах №3,4, с 3 февраля - на троллейбусных маршрутах №6,10 и автобусных №5,10А.

С 5 февраля поменяется расписание движения всех троллейбусов на выходных.

С графиком автобусов и троллейбусов можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика в разделе «Расписание».

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