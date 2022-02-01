В Мурманске мужчина и женщина забрали чужие деньги из банкомата

Тех, кому известно местонахождение мужчины и женщины, просят сообщить об этом в полицию. Фото: скрин видео УМВД по МО
В Мурманске полиция ищет посетителей торгового-развлекательного центра "Мурманск Молл" - мужчину и женщину, которые подозреваются в краже денег, оставленных в банкомате. Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения.
- В рамках материала процессуальной проверки и для выяснения всех обстоятельств сотрудники полиции устанавливают личности мужчины и женщины, изображенных на видеозаписи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Тех, кому известно местонахождение мужчины и женщины, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 40-76-10, 40-76-13 или 02.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru